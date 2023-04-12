Великобритания ввела санкции против холдинга USM миллиардера Алишера Усманова

Алишер Усманов

CentralAsia (UZ) - Великобритания добавила в санкционный список холдинг USM предпринимателя узбекского происхождения Алишера Усманова и членов семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова, документ опубликован на сайте правительства королевства.

В санкционный список попали:

холдинг USM;

компании Curzon Square, Hanley, Meritservus;

совладелец USM Владимир Скоч и его внучка Варвара Скоч;

дети основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова — Феликс, Татьяна и Наталья Евтушенковы;

дочь бизнесмена Сулеймана Керимова Гульнара Керимова;

жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко;

Нариман Гаджиев;

гражданин Кипра Христодулос Василиадис.

Алишер Усманов с марта 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза. В начале этого года Усманов попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По данным FT, о снятии европейских санкций просил Узбекистан. Сам бизнесмен также пытается оспорить ограничения в суде. Юристы Усманова намеревались доказать, что ограничительные меры ЕС против него нарушают немецкую Конституцию, сообщала Süddeutsche Zeitung.