Великобритания ввела санкции против холдинга USM миллиардера Алишера Усманова

- Узбекистан, общество
- 15:55, 12 апреля 2023
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CentralAsia (UZ) - Великобритания добавила в санкционный список холдинг USM предпринимателя узбекского происхождения Алишера Усманова и членов семей бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова, документ опубликован на сайте правительства королевства.
В санкционный список попали:
холдинг USM;
компании Curzon Square, Hanley, Meritservus;
совладелец USM Владимир Скоч и его внучка Варвара Скоч;
дети основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова — Феликс, Татьяна и Наталья Евтушенковы;
дочь бизнесмена Сулеймана Керимова Гульнара Керимова;
жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко;
Нариман Гаджиев;
гражданин Кипра Христодулос Василиадис.
Алишер Усманов с марта 2022 года находится под персональными санкциями Евросоюза. В начале этого года Усманов попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По данным FT, о снятии европейских санкций просил Узбекистан. Сам бизнесмен также пытается оспорить ограничения в суде. Юристы Усманова намеревались доказать, что ограничительные меры ЕС против него нарушают немецкую Конституцию, сообщала Süddeutsche Zeitung.