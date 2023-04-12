В Узбекистане теперь можно получить 15 суток ареста за приставания к девушкам на улицах

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане теперь можно получить 15 суток ареста за приставания к девушкам на улицах, сообщает Podrobno.uz.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал закон, в рамках которого Кодекс об административной ответственности был дополнен статьей 41-1 (сексуальное домогательство).

Сексуальное домогательство – это совершение в отношении лица однократного грубого или неоднократных, нежелательных для него и унижающих его честь и достоинство действий сексуального характера. Эти действия могут выражаться в описании внешнего вида или телосложения, жестикуляции, прикосновении, имеющих сексуальную склонность.

Это правонарушение влечет наложение штрафа от двух до пяти базовых расчетных величин (от 600 тыс. до 1,5 млн сумов) (от $52 до $131) или административный арест до пяти суток.

Те же правонарушения, совершенные повторно в течение года после применения первого административного взыскания, влекут наложение штрафа от пяти до семи базовых расчетных величин (от 1,5 млн сумов до 2,1 млн сумов) (от $131 до $183) или административный арест до 15 суток.