В Москве произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и Центральной Азии, один человек получил ножевое ранение

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CentralAsia (CA) - Выходцы с Северного Кавказа устроили массовую драку с уроженцами Центральной Азии из-за поддельной регистрации в Москве. Один человек получил ножевое ранение, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, драка произошла на Зеленодольской улице у ресторана «Вкусно и точка».

Трое выходцев из Узбекистана вместе с друзьями из Таджикистана и Туркменистана пришли разобраться с людьми, у которых они заказали регистрацию, и вернуть деньги за подделку.

Между сторонами начались словесные разборки, которые переросли в массовую драку.

Гражданин Узбекистана получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали.

По итогам драки в полицию доставили 15 человек — граждан Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, а также пять человек из Чечни, троих из Дагестана и одного из Кабардино-Балкарии.

В отношении двух граждан Узбекистана оформили протокол за мелкое хулиганство и нарушение правил въезда в Россию.

Информации о последствиях драки для других ее участников нет.