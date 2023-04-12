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В Казахстане задержали вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова
Ильяс Усеров
Ильяс Усеров

CentralAsia (KZ) -  В Антикоррупционной службе Казахстана подтвердили «Власти» задержание вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова.

«Информацию подтверждаем», - сообщили в Антикоррупционной службе на запрос о задержании Усерова.

В ведомстве отметили, что «фабулу направили в прокуратуру, и как только прокурор ее согласует, будут опубликованы детали».

Ранее в СМИ появилась информация о задержании вице-министра национальной экономики, однако в самом министерстве сообщили, что проверяют ее, и попросили дождаться официального подтверждения или опровержения.

Ильяс Усеров занял должность вице-министра в марте 2022 года. До этого он работал заместителем акима Алматы, также занимал должности в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК и в Генпрокуратуре.

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