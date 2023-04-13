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Монголия будет продавать весь уголь через биржу в 2025 году

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии одобрило закон о горнорудной фондовой бирже. Он вступит в силу с 1 июля. Поэтому Монголия планирует продавать 50-60 процентов угля через биржу.

Уголь будет продаваться на базе Монгольской фондовой биржи.

Компания «Эрдэнэс Монгол» реализует от 130 000 до 140 000 тонн угля 21 клиенту компании на трех аукционах, начиная с 9 февраля.

Монголия планирует продать 12 миллионов тонн угля до 1 июля 2023 года. К 2024 году годовую продажу угля планируется увеличить с 50 до 60 процентов. Весь уголь будет продаваться через биржу в 2025 году.

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