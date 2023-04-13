Травяные пожары в Монголии угрожают границе с Китаем, сообщают китайские государственные СМИ

CentralAsia (MNG) - Пожары на пастбищах из Монголии угрожали распространиться через границу на Китай, что побудило местные власти Китая направить группы для их перехвата и предотвращения крупного пожара, сообщили в понедельник китайские государственные СМИ.

Используя спутниковое дистанционное зондирование, сотрудники штаба по предотвращению пожаров в лесах и пастбищах Хулунбуира в Китае обнаружили пожары за пределами границ двух городских уездов — левого и правого хошуна Шинэ-Барга.

По состоянию на 8:20 утра (00:20 по Гринвичу) ближайшие пожары можно было увидеть среди вихрей пыли примерно в 4 километрах (2,5 мили) от Китая, сообщила китайская государственная телекомпания CCTV. Однако в отчете говорится, что поблизости не было никаких важных объектов или жителей.

После обнаружения пожара служба пожарной безопасности Хөлөнбуира направила 202 охранника, в том числе 82 бригады лесных пожарных, для перехвата линии фронта границы.

Кроме того, аймака Шилийн-Гол к югу от Хөлөнбуира на китайской стороне сообщила о пожаре в 20 км от китайско-монгольской границы рано утром в понедельник, что было видно с помощью спутникового мониторинга облачных изображений.

Монголия граничит с китайской провинцией Ганьсу и китайскими регионами Синьцзян и Внутренняя Монголия.

Пожары, угрожающие обширному китайскому региону Внутренняя Монголия, возникли из-за того, что несколько частей Китая столкнулись с сильными пыльными бурями и не по сезону засушливой погодой.

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