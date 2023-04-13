Спикер ВГХ встретился с постоянным представителем ПРООН

CentralAsia (MNG) - В понедельник, 10 апреля 2023 г. Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав принял представителей Программы развития ООН в Монголии во главе с Постоянным Представителем г-жой Элейн М. Конкиевич.

Занданшатар Гомбожав выразил благодарность Программе развития ООН за многолетнее сотрудничество с Монголией и оказание поддержки и помощи в укреплении потенциала парламента и повышении политического участия и лидерства женщин.

Г-жа Элейн М. Конкевич сделала краткую презентацию о Международном форуме «Приверженность равному представительству на уровне принятия решений». Программа развития ООН и Организация международного сотрудничества Республики Корея KOICA совместно организуют форум в Улан-Баторе. Для участия в нем прибыли шесть международных экспертов. Г-жа Элейн М. Конкевич отметила, что форум продлится два дня по темам «Лидерство политических партий за гендерное равенство» и «Правовые реформы для обеспечения гендерного равенства на уровне принятия решений».

Спикер парламента Занданшатар сказал: «С 2019 года мы работаем над пересмотром Закона о политических партиях в рамках поправок к Конституции Монголии».

При разработке пересмотренного Закона о политических партиях стремились выполнить основные и общие требования, предъявляемые к демократическим странам. Он включает в себя такие положения, как прозрачность государственной поддержки и финансирования политических партий, формирование политических партий и сбалансированное представительство гендерных и социальных групп. Поддержка и предложения таких организаций, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Венецианская комиссия, Международный институт поддержки демократии и выборов и Программа развития ООН, имеют большое значение для укрепления демократии в Монголии и реформирования системы политических партий. Монголии, подчеркнул спикер парламента.

В ходе встречи Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав пригласил г-жу Элейн М. Конкиевич принять участие в международной конференции «Трансалтайский диалог стабильности», которая будет организована совместно «Фондом Пан Ги Муна во имя будущего» и Стэнфордский университет США 13-14 июня в Улан-Баторе. В заседании приняли участие депутат парламента Ц. Мөнхцэцэг, советник спикера парламента О. Номинчимэг, доцент Ноттингемского университета, доктор Фернандо Казаль Бертоа и другие официальные лица.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения