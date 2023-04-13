Монголы, проживающие в Чехии, соревновались в спорте

CentralAsia (MNG) - 7-8 апреля 2023 года в Праге прошли 25-е спортивные соревнования традиционного «Праздника весны», организованного среди монголов, проживающих в Чехии.

В этом соревновании среди монголов в Чешской Республике участвовало 8 команд по баскетболу, волейболу и настольному теннису за трансферный кубок посольства. Также участвовало 30 мужских и женских команд по баскетболу, 19 мужских и женских команд по волейболу, 23 спортсмена по настольному теннису, 12 спортсменов по шахматам, более 400 спортсменов, кубок во второй раз был вручен команде «Уухай» города Ческа-Липа.

Мероприятие было организовано в рамках реализации комплексного проекта «Монголы мира-II» Посольством Монголии в Чехии при поддержке Министерства иностранных дел.

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