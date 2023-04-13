Глава МИД поблагодарила баскетболистов за победу на чемпионате Азии по баскетболу 3х3

CentralAsia (MNG) - Глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла спортсменов и тренеров мужской и женской сборных Монголии по баскетболу 3х3.

На проходившем в Сингапуре чемпионате Азии ФИБА по баскетболу 3Х3 2023 года, в котором соревновались 24 мужские и 18 женских команд, мужская сборная Монголии заняла первое место, а женская - шестое.

Поздравив баскетболистов с историческим успехом в командных видах спорта и становлением двукратными чемпионами Азиатского континента, глава МИД поблагодарила их от имени народа. Она также выразила уверенность, что тренеры и спортсмены сборной Монголии по баскетболу 3х3 смогут улучшить свои спортивные показатели благодаря упорному труду и единству, и пожелала баскетболистам удачи в отборочных турнирах, которые обеспечивают путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Батцэцэг заявила, что Министерство находится в постоянном контакте с командой и будет продолжать поддерживать и сотрудничать с ними.

Министр Батцэцэг сказала, что спортсмены команды устанавливают новые рекорды в этом виде спорта, направляют детей к правильному воспитанию и взрослению, становятся образцами для подражания и в то же время вносят реальный вклад в продвижение страны на международной арене и реализацию политики «мягкой силы» через свои спортивные достижения.

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