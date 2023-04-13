Талибы запрещают афганским женщинам в Герате посещать «рестораны с садами», где они могут общаться с мужчинами

CentralAsia (CA) - Как сообщил в понедельник официальный представитель «Талибан», талибы запретили семьям и женщинам посещать рестораны с садами или зелеными насаждениями в северо-западной провинции Афганистана Герат. По его словам, запрет был введен после жалоб религиоведов и представителей общественности на смешение полов в таких местах, пишет The Associated Press.

Это было последнее из множества ограничений, введенных талибами с тех пор, как они пришли к власти в августе 2021 года. Они не пускали девочек в школы после шестого класса, а женщин — в университеты, большинство видов занятости, включая работу в Организации Объединенных Наций. Им также запрещено посещать общественные места, такие как парки и спортивные залы.

Власти говорят, что ограничения введены из-за смешения полов или из-за того, что женщины якобы неправильно носят хиджаб или исламский головной платок.

Запрет на обеды на открытом воздухе распространяется только на заведения в Герате, где такие помещения остаются открытыми для мужчин. Заместитель чиновника управления министерства порока и добродетели в Герате Баз Мохаммад Назир, опроверг сообщения СМИ о том, что все рестораны закрыты для семей и женщин, назвав их пропагандой.

По его словам, это относится только к ресторанам с зелеными зонами, такими как парк, где мужчины и женщины могут встречаться. «После неоднократных жалоб ученых и простых людей мы установили ограничения и закрыли эти рестораны».

Глава Управления порока и добродетели в Герате Азизуррахман Аль Мухаджир сказал: «Это было похоже на парк, но они назвали его рестораном, и мужчины и женщины были вместе. Слава богу сейчас поправили. Кроме того, наши аудиторы наблюдают за всеми парками, куда ходят мужчины и женщины».

Назир также опроверг информацию о том, что в провинции запрещена продажа DVD-дисков с иностранными фильмами, телешоу и музыкой, заявив, что владельцам бизнеса было рекомендовано не продавать эти материалы, поскольку они противоречат исламским ценностям.

Владельцы магазинов, которые не последовали совету, в конечном итоге закрыли свои магазины, добавил Назир. Он также опроверг сообщения местных СМИ о закрытии интернет-кафе в Герате, но сказал, что игровые автоматы теперь запрещены для детей из-за неподходящего контента. Некоторые игры оскорбляли Каабу, кубическую структуру в Великой мечети в Мекке, к которой мусульмане поворачиваются во время молитвы, и другие исламские символы.

«Интернет-кафе, где студенты учатся и используют их для учебы, необходимы, и мы их разрешили», — сказал Назир.

Тем временем Европейский союз (ЕС) ограничил помощь талибам снятием запрета на работу афганских женщин, сообщает Tolo News.

ЕС заявил, что запрет на работу женщин в организациях ООН нарушает международное право и что помощь Афганистану не может быть доставлена ​​независимо от пола, деятельность по оказанию помощи будет пересмотрена.