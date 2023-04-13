МИД России запросил у Армении разъяснения насчет ее участия в учениях НАТО

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CentralAsia (CA) - Россия направила Армении запрос с просьбой разъяснить участие армянской стороны в совместных учениях со странами НАТО. Об этом в ходе брифинга сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа»,— сказала она.

Как отметила Захарова, Североатлантический альянс продолжает практику активного привлечения к своим маневрам стран-партнеров и стремится переформатировать оборонные комплексы этих государств, получить рычаги влияния на их внутренние и внешнеполитические процессы. «Прежде всего это, конечно, относится к постсоветскому пространству, которое является для НАТО настоящим полем для геополитической конфронтации с Россией. США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с нашей страной, втягивают их в различные форматы взаимодействия, они явно носят антироссийский характер, если не сказать, порой русофобский», - указала представитель российского дипведомства.

По ее словам, отказ армянской стороны от проведения учений по линии Организации Договора о коллективной безопасности на своей территории вызывает у Москвы сожаление. Это решение не способствует повышению региональной безопасности, отметила госпожа Захарова.

6 апреля официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила об участии вооруженных сил Армении в военных учениях НАТО, которые начнутся 22 апреля. Часть маневров пройдет на территории десяти европейских государств. Все эти страны, кроме Армении, Грузии, Молдавии и Косово, являются членами НАТО.

10 января Армения проинформировала ОДКБ о «нецелесообразности» проведения в стране учений организации «Нерушимое братство-2023». В Кремле заявили, что «будут прояснять детали позиции Армении», но подчеркнули, что Ереван остается «очень близким союзником» Москвы. Вместо Армении учения ОДКБ пройдут в Кыргызстане.