За сутки в Казахстане зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции и три случая коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.
Всего подтверждено 1 410 610 случаев КВИ+ и 90 974 случая КВИ-.
На 13 апреля лечение получать 1 696 человек (1 510 КВИ+ и 186 КВИ-), из них в стационарах остаются 186 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 510. Двое заболевших находятся в тяжелом состоянии.
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