КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, она пролетела 1 тыс. км

CentralAsia (CA) - КНДР запустила баллистическую ракету средней или большей дальности. Она пролетела около 1 тыс. км и упала в Японском море. Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Ранее на японском Хоккайдо объявили эвакуацию из-за опасения падения ракеты рядом с островом.

Как пишет «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи, пуск ракеты был зафиксирован в 07:23 по местному времени. Ракета была выпущена из окрестностей Пхеньяна под большим углом и пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в воду. Агентство отметило, что пуск прошел на фоне слухов о тестировании спутниковых систем в Северной Кореи и за два дня до 111-летия основателя страны Ким Ир Сена.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что ракета КНДР упала за пределами территориальных вод страны. Он также созвал заседание Совета национальной безопасности Японии из-за запуска. Ранее японские СМИ со ссылкой на чиновников сообщали, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что Минобороны Японии не приказывало сбить ракету. «На основе имевшейся информации был сделан вывод, что угрозе японской территории нет, поэтому приказа сбивать ракету не отдавалось»,— сказал он журналистам. В Минобороны Японии также сообщили, что выразили протест КНДР из-за пуска через посольство в Пекине.

Военные КНДР с 7 апреля перестали отвечать на звонки своих южнокорейских коллег, сообщал «Рёнхап». Обычно военные двух стран связываются дважды в день по военной связи.