Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом. Об этом стало известно в ходе встречи узбекского президента с членом государственного совета КНР, министром иностранных дел Цинь Ганем.

«Лидер Узбекистана отметил важность тщательной подготовки к предстоящим государственному визиту в Китай и саммиту «Центральная Азия – КНР», - говорится в сообщении пресс-службы президента РУз.

По данным пресс-службы главы государства, в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Подчеркнута важность скорейшей реализации проекта строительства железной дороги «Узбекистан – Кыргызстан – Китай», по которому в настоящее время ведется подготовка технической документации.

Глава МИД КНР прибыл в Узбекистан для участия в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана.