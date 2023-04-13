В Китае отменили обязательное ношение масок в общественном транспорте и школах

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CentralAsia (CA) - Власти Китая отменили обязательное ношение маски при пользовании общественным транспортом, сообщает «Синьхуа».

Документ, опубликованный специальным органом Госсовета КНР в области профилактики и контроля Covid-19, разъясняет, в каких случаях граждане страны должны продолжать носить защитные маски, а в каких могут принимать решение сами.

Теперь населению страны рекомендуют (но не обязывают) использовать маски в общественном транспорте, а также во время нахождения в супермаркетах, кинотеатрах и других закрытых помещениях с большим скоплением людей.

Граждане могут по своему усмотрению выбирать, носить или не носить маски в местах на открытом воздухе, в парках, например. Кроме того, как указывается в положении, отменена обязанность носить маски в школе.

«Однако в определённых обстоятельствах использование лицевых масок является обязательным. К ним относятся случаи, когда у человека положительный результат теста на Covid-19 или проявляются соответствующие симптомы, во время локальных вспышек заболеваемости, а также при посещении медицинских учреждений и домов престарелых», – сообщает издание.