ФАО ООН выразила поддержку модернизации «Биокомбината» в Монголии

CentralAsia (MNG) - Завод биопрепаратов для животных «Биокомбинат» производит более 40 млн доз жидких и сухих вакцин в год, а также более 40 наименований лекарственных средств, биопрепаратов, вакцин и средств диагностики. В этом году планируется произвести вакцины, лекарственные препараты, биопрепараты и средства диагностики для импортозамещения и профилактики тяжелых заразных болезней животных и увеличить продажи до 8,2 млрд тугриков.

М.Энх-Амар, исполнительный директор государственного акционерного общества с ограниченной ответственностью «Биокомбинат», представила его постоянному представителю Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Монголии Виноду Ахуджа и госсекретарю Министерства Т.Жамбалцэрэну. сельского хозяйства и продовольствия.

Для постоянного представителя Винода Ахуджа это первый раз, когда он знакомится с работой и условиями завода. По этому поводу он обменялся мнениями о возможной помощи и поддержке со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по модернизации промышленных технологий.

Завод «Биокомбинат» успешно работает и обеспечивает потребности страны, но остро необходимы технические и технологические преобразования. В частности, с тех пор, как он был построен в 1973 году при технической помощи Венгрии, никаких реформ не проводилось.

Поэтому в ходе встречи постоянному представителю Виноду Ахуджа, Энх-Амар представила два проекта, которые планируется реализовать в ближайшее время, и обсудила сотрудничество по поэтапной модернизации технологии завода.

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