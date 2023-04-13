США ввели санкции против узбекского «Ахангаранцемента» и его акционера Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) - США ввели санкции против цементного завода из Узбекистана «Ахангаранцемент» и компании Akkermann Cement CA, учреждённой компанией из холдинга USM Алишера Усманова, сообщается на сайте Министерства финансов США.

В мае 2021 года компания из Кипра Lamanka Enterprises приобрела 84,197% доли в уставном капитале завода «Ахангаранцемент». Сумма сделки тогда оценивалась в 557,6 млрд сумов. В январе 2022 года Lamanka Enterprises и Giacinttar из Британских Виргинских островов объявили о продаже своих акций в «Ахангаранцементе» за 1,88 трлн сумов. Позже стало известно, что покупателем акций является Akkermann Cement CA, учреждённая компанией из холдинга USM Алишера Усманова.

«Усманов имеет в своём распоряжении широкую сеть предприятий в офшорах, а через членов семьи он может проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции», — заявили в Минфине США.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание сделок с участием ряда компаний из нового санкционного списка, включая Akkermann Cement CA, до 11 июля.

Под санкции также попали «Металлоинвест», USM Telecom и «Мегафон». Все компании входят в основанный Алишером Усмановым холдинг. Ограничения наложены и на входящие в состав «Металлоинвеста» предприятия — Михайловский горно-обогатительный комбинат, Лебединский ГОК и ОЭМК.

OFAC помещает физических и юридических лиц в этот список (SDN list) для обеспечения целей национальной безопасности, внешней политики и политики санкций. Активы компаний, которые находятся в списке SDN, блокируются. Американским гражданам и лицам запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними.

Завод «Ахангаранцемент» был создан в середине XX века. В 1970 году стал комбинатом, в 1980-м — производственным объединением. В 1994 году был приватизирован и преобразован в акционерное общество. Долгое время основным владельцем предприятия была компания Zeromax, у которой российский «Евроцемент» в 2006 году купил 75,5% акций. В дальнейшем эта доля была увеличена до 83,9%, пишет «Газета.uz».

Как отмечает Spot, в 2014 году у предприятия были проблемы — ныне ликвидированный Госкомконкуренции тогда требовал признать приватизацию 1994 года незаконной, а хозяйственный суд Ташкентской области накладывал арест на имущество и банковские счета завода. Помимо этого, от предприятия требовали доплатить налоги. После нескольких судебных слушаний и апелляций стороны смогли уладить вопросы.

В 2020 году крупнейший производитель цемента России «Евроцемент» перешёл под контроль Сбербанка за долги и был выставлен на продажу.

«Ахангаранцемент» в 2020 году входил в число наиболее крупных налогоплательщиков Узбекистана и считается одной из компаний, доминирующих на рынке. Чистая прибыль завода за девять месяцев 2021 года составила 188,8 млрд сумов ($16,5 млн), за девять месяцев 2020 года — 187,1 млрд сумов ($16,4).