Поддержали обсуждение законопроектов о внесении изменений в закон о выборах ВГХ

CentralAsia (MNG) - На заседании 12 апреля Постоянной комиссии по государственному развитию Великого Государственного Хурала (ВГХ) обсуждались проект закона о внесении изменений в Закон о выборах ВГХ Монголии и предлагаемая резолюция Великого Государственного Хурала.

Целью этого изменения является устранение негативных политических, социальных и экономических последствий Монголии, вызванных избирательной системой, создание избирательной системы, положительно влияющей на стабильность государственной политики и деятельности, а также повышение качества законодательства, правовой система проведения Великого Государственного Хурала, избирательная система по комбинированной мажоритарной и пропорциональной системам. А такж Необходимо пересмотреть взаимосвязь с избирательной деятельностью Великого Государственного Хурала и улучшить ее путем внесения изменений в законодательство путем формирования основы и обеспечения права граждан избирать и быть избранными, что гарантируется Конституцией Монголии.

В связи с законопроектом депутаты задавали вопросы и получали ответы, и высказывали свою позицию, а большинство депутатов, принявших участие в заседании, поддержали обсуждение законопроектов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения