Скончался Александр Жадан — «серый кардинал» туркменской политики, - Тurkmen.news

Александр Жадан

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде 22 марта на 86-м году жизни скончался Александр Николаевич Жадан, «серый кардинал» туркменской политики, первый заместитель управляющего делами Аппарата президента Туркменистана с самых ранних годов независимости страны и вплоть до середины 2019 года. В последние годы он работал управляющим дворцом конгрессов и искусств Рухыет. Информацию о смерти политика сообщил источник turkmen.news в одном из силовых ведомств страны, затем ее подтвердили два работника дворца Рухыет.

Как пишет Тurkmen.news, принято считать, что Александр Жадан, как и двое других «серых кардиналов» Виктор Храмов и Владимир Умнов (занимавшие должности помощников президента), были присланы к первому туркменскому лидеру Сапармурату Ниязову Москвой. Однако это не так — или, как минимум, не совсем так. Александр Жадан родился в туркменском городе Красноводск (ныне Туркменбаши). Он учился на инженера-механика в Москве в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина, но женился на Галине Жадан, которая также являлась уроженкой Красноводска.

В 1990-1991 годах Александр Жадан был депутатом Верховного совета Туркменской ССР (ныне Меджлис Туркменистана) от Кандымовского избирательного округа Векильбазарского этрапа Марыйского велаята. Почему он баллотировался не от своего родного Балканского велаята — неизвестно.

Так или иначе, в первые годы независимости Александр Жадан вошел в ближний круг президента Ниязова. Он сохранял должность заместителя управляющего делами Аппарата президента и Кабинета министров и при Гурбангулы Бердымухамедове — как минимум до конца августа 2019 года. В это время состоялась одна из его последних зарубежных поездок, в Сингапур.

В аппарате главы государства Александр Жадан занимался хозяйственными вопросами, например, утверждал памятные сувениры, которые вручали от имени президента членам иностранных делегаций. Также он отвечал за внешний вид главы Туркменистана, то есть был своего рода придворным имиджмейкером. Лишь в возрасте «за 80» Жадан наконец ушел, но не на пенсию, а на должность управляющего дворцом Рухыет. Его место в аппарате президента и правительства занял Юсупгулы Оразов.

О Жадане, Храмове и Умнове в Туркменистане и за его пределами буквально ходили легенды, туркменских президентов называли едва ли не марионетками данных чиновников. Скорее всего, это преувеличение: как минимум в случае с Гурбангулы Бердымухамедовым большое влияние имеет его родственный клан (даже должность президента в 2022 году «унаследовал» его сын Сердар). Но эти трое чиновников действительно играли серьезную роль в определении внутренней и внешней политики Туркменистана.

Насколько известно, Умнов сейчас работает старшим оперуполномоченным в отделе кадров Министерства национальной безопасности Туркменистана. Храмов же до сих пор является помощником президента, то есть сохраняет влияние даже при Бердымухамедове-младшем. Для Туркменистана это нонсенс: чиновников постоянно «тасуют» между различными должностями, чтобы они не обретали чрезмерного влияния. Если кто-то становится исключением из правила — можно сделать вывод, что он это влияние как раз обрел.