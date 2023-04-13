В Казахстане вступил в силу приказ о повышении цены на бензин на 11%, а на дизельное топливо – на 20%

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 12 апреля вступил в силу приказ министра энергетики «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен». Предельные цены на бензин в Казахстане вырастут на 11%, а на дизельное топливо – на 20%, пишет «Власть.kz».

Как отметили в министерстве энергетики, предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будут составлять до 205 тенге ($0,45) за литр, а на дизельное топливо – до 295 тенге ($0,65) за литр.

«Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка», - подчеркнули в Минэнерго.

В ведомстве также напомнили, что цены на ГСМ в стране не менялись с осени 2021 года. В то же время здесь пообещали, что стоимость дизельного топлива для аграриев до завершения весенне-полевых работ меняться не будет, а ранее установленные дифференцированные цены на дизтопливо остаются без изменений.

«Граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить 100 литров в сутки по цене 295 тенге за литр. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов, также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан, утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене. Для остальной категории лиц, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге ($1) за литр», - добавили в пресс-службе министерства.

Напомним, о повышении цен на бензин и дизельное топливо заявил 3 апреля уже бывший министр энергетики Болат Акчулаков. Он аргументировал это необходимостью стабилизации внутреннего рынка, так как из-за более дешевой цены казахстанский бензин и дизтопливо вывозят в соседние страны.

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