Правительство Израиля закрыло Храмовую гору для евреев и туристов-немусульман до конца Рамадана. Неделю назад там произошли столкновения

Храмовая гора

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу решил закрыть Храмовую гору в Старом городе Иерусалима для евреев и туристов-немусульман до окончания священного в исламе месяца Рамазан, который завершится 21 апреля.

Решение приняли после совещания по вопросам безопасности с участием ключевых министров и руководителей силовых структур Израиля, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Одновременно с этим правительство решило задействовать все необходимые силы безопасности для защиты молящихся у Стены Плача и ведущих к ней дорог Старого города Иерусалима.

Как отмечает The Jerusalem Post, решение принято, несмотря на то, что в последние дни ситуация на Храмовой горе оставалась относительно спокойной.

Против принятого запрета выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, заявивший, что это только обострит обстановку.

В мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, 5 апреля произошли столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцами. По данным СМИ, палестинцы забаррикадировались в мечети в ответ на призывы израильских ультраправых провести на Храмовой горе ритуальное жертвоприношение.

После этого Израиль несколько раз подвергался обстрелам со стороны палестинских групп из Сектора Газа и Ливана, израильская армия ответила на это авиаударами.

Конфликт между Израилем и палестинскими движениями произошел во время празднования Песаха у евреев и священного месяца Рамазан у мусульман.