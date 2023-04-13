Токаев назначил новых заместителей председателя КНБ Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей председателя Комитета национальной безопасности, сообщается на сайте Акорды.
Распоряжениями главы государства:
Руслан Сейсембаев назначен заместителем председателя КНБ РК – начальником службы антитеррора;
Асхат Тулеуов назначен заместителем председателя КНБ РК – начальником службы экономической безопасности.
Другим распоряжением президента Нургали Билисбеков был освобождён от должности заместителя председателя КНБ.
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