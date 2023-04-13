ФСБ назвала организаторов убийства военкора Татарского в Санкт-Петербурге

CentralAsia (CA) - Федеральная служба безопасности распространила новое заявление о теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. По утверждению ФСБ, организаторами теракта были украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры, передает «КоммерсантЪ».

Как считают в спецслужбе, 26-летняя гражданка РФ Дарья Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к подрывной деятельности. Сейчас Дарья Трепова находится под арестом в московском СИЗО.

Совместно с Дарьей Треповой теракт, по данным ФСБ, готовил гражданин Украины Юрий Денисов. Он, по сведениям спецслужбы, посредством сервиса доставки через посредника передал ей взрывное устройство. Взрывчатка, по версии следствия, находилась в статуэтке, которую Дарья Трепова передала Владлену Татарскому. Это произошло во время лекции военкора в петербургском кафе Street Food Bar 2 апреля.

Юрий Денисов в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в Московский регион, где собирал сведения о Владлене Татарском, сообщает ФСБ. После совершения теракта, по данным спецслужбы, 3 апреля он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию. Инициирована процедура объявления Юрия Денисова в международный розыск.