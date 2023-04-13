Возле аэропорта Астаны вспыхнул пожар. Видео

- Казахстан, происшествия
- 15:47, 13 апреля 2023
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- Обновлено: 15:53, 13 апреля 2023
CentralAsia (KZ) - Крупный пожар вспыхнул в районе аэропорта Астаны, сообщают казахские СМИ.
Как сообщили в ДЧС города, 13 апреля в 12:28 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов в сторону аэропорта.
«По прибытии установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади в 1 гектар», - сообщили в пресс-службе департамента.
Как отмечается, на данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 14 человек личного состава и 3 единицы техники столичного ДЧС.
В пресс-службе аэропорта заверили, что пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани, аэропорт работает в штатной режиме.
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