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Возле аэропорта Астаны вспыхнул пожар. Видео

CentralAsia (KZ) -  Крупный пожар вспыхнул в районе аэропорта Астаны, сообщают казахские СМИ.

Как сообщили в ДЧС города, 13 апреля в 12:28 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов в сторону аэропорта.

«По прибытии установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади в 1 гектар», - сообщили в пресс-службе департамента.

Как отмечается, на данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 14 человек личного состава и 3 единицы техники столичного ДЧС.

В пресс-службе аэропорта заверили, что пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани, аэропорт работает в штатной режиме.

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