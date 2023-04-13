Трамп подал иск к экс-адвокату, из-за которого ему предъявили обвинения

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

CentralAsia (CA) - Экс-президент США Дональд Трамп подал иск на $500 млн к своему бывшему адвокату Майклу Коэну, из-за показаний и заявлений которого Трампу предъявили обвинения, сообщает Bloomberg. Иск был подан в федеральный суд Майами.

Коэн был адвокатом Трампа в период перед президентскими выборами 2016 года. В 2018 году юрист сознался, что совершал преступления по поручению Трампа: он не допустил публикацию информации, которая могла нанести вред его клиенту, когда тот был кандидатом в президенты. В том числе речь шла о выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об интимной связи с Трампом. Это произошло незадолго до выборов. Коэн тогда был осужден на три года.

В начале апреля этого года Трампу в связи с данным случаем, а также некоторыми другими, предъявили обвинения по 34 пунктам в фальсификации деловой документации. Касательно ситуации с порноактрисой было установлено, что выплаты были оформлены как оплата юридических услуг: сначала деньги были перечислены Коэну, он уже перевел их Дэниэлс.

Трамп в иске обвинил бывшего юриста в распространении лживых сведений, нарушении договоренностей о неразглашении информации о личной жизни бизнесмена (даже после того, как Коэн перестанет на него работать) и искажении деловых расходов в размере $74 тыс., который Трамп требует вернуть. В иске говорится, что информацию Коэн распространял публично — например, через книги и СМИ.

Защитник Коэна Лэнни Дэвис заявил, что экс-президент в данной ситуации пытается запугать своего экс-адвоката.

Трамп еще в 2018 году заявил, что совершил ошибку, когда нанял Коэна. Он отмечал, что не поручал ему выполнять какие-либо противозаконные действия, адвокат, по его словам, делал все самостоятельно.

Сейчас, когда ему предъявили обвинения, Трамп отказался признавать вину. 4 апреля он добровольно прибыл в суд, до выдвижения обвинений его арестовали, но затем отпустили. Через два дня после этого экс-президент сообщил, что его рейтинги выросли до как никогда высоких уровней, а на предвыборную кампанию удалось собрать $10 млн. Защита Трампа сообщила, что будет добиваться снятия всех обвинений со своего клиента.