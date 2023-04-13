Минэкологии рассказало, в каких городах Казахстана самый грязный воздух

CentralAsia (KZ) - В список городов Казахстана с наиболее загрязнённым воздухом попали Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш и Усть-Каменогорск, сообщил и.о. председателя комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии РК Айдар Абдуалиев, передает informburo.kz.

Причины загрязнения атмосферного воздуха в этих восьми городах Айдар Абдуалиев разделил на три категории.

«В городах Астана и Алматы основной процент загрязнения приходится на теплоисточники, ТЭЦ и котельные, автотранспорт и частный сектор. В городах Усть-Каменогорск и Темиртау наибольший объём эмиссий приходится на промышленность. В городах Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения», – сказал и.о. председателя комитета на брифинге в СЦК.

По словам Айдара Абдуалиева, для решения этих проблем Минэкологии совместно с акиматами регионов разработало дорожные карты. По ним к 2025 году Минэкологии планирует снизить показатели загрязнения воздуха в указанных восьми городах с высокого уровня до среднего. Для этого построят семь новых канализационно-очистных сооружений (КОС) и реконструируют 12 имеющихся.

Также в министерстве планируют построить 24 новых мусорных полигона и ликвидировать пять переполненных объектов для размещения отходов.

Айдар Абдуалиев отдельно остановился на ситуации в каждом регионе. К примеру, в Астане объём фактических выбросов в атмосферный воздух за 2022 год составил 54 тысячи тонн. На долю ТЭЦ и котельных пришлись 89% от этого объёма, на производственные объекты – 11%. Превышение концентрации загрязняющих веществ приходится на отопительный период.

«В дорожную карту города включены мероприятия по поэтапному ограничению приобретения автотранспортных средств, работающих на дизельном топливе, внедрение передвижных экологических постов и лабораторий по контролю за выхлопными газами автотранспортных средств», – подчеркнул представитель Минэкологии.

В Алматы же, по данным спикера, в 2022 году общий объём выбросов в атмосферный воздух от предприятий первой категории составил 37 тысяч тонн. Из общего числа 97% выбросов приходились на теплоэнергетику, 3% – на промышленность. Совместно с акиматом в городе работают над проектом по приобретению общественного транспорта, работающего на электричестве и газе. Чтобы снизить выбросы, все ТЭЦ Алматы хотят перевести на газ.

В остальных регионах объём загрязнений от предприятий составляет:

в Актобе – 20 тысяч тонн: 91% приходится на промышленность, 9% – на ТЭЦ;

в Усть-Каменогорске – 44 тысячи тонн приходятся на Усть-Каменогорский металлургический комплекс, Титано-магниевый комбинат и ТЭЦ;

в Караганде – 38 тысяч тонн: 83% приходятся на ТЭЦ, 17% – на промышленность;

в Балхаше – 78 тысяч тонн: 74% приходятся на Балхашский медеплавильный завод;

в Атырау – 33 тысячи тонн: 59% приходятся на АНПЗ, 34% – на ТЭЦ, 7% – на предприятия.

При этом наибольший объём загрязнения воздуха в Темиртау – 231 тысяча тонн. Из них на АО "АрселорМиттал Темиртау" приходятся 87%, или 201 тысяча тонн. Как отметил Айдар Абдуалиев, Минэкологии придерживается принципиальной позиции по снижению эмиссий предприятием. По заключённому меморандуму предусмотрено сокращение эмиссий АМТ на 30%.

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