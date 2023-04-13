В Туркменистане заблокированы 75% существующих в мире IP-адресов, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане заблокировано около 3 миллиардов IP-адресов, это три четверти от существующих в мире, сообщает Turkmen.news со ссылкой на свои источники в стране.

«По состоянию на осень 2022 года, в Туркменистане были недоступны около 2,5 млрд IP, а за полгода под блокировку попали еще около полумиллиарда адресов. Всего в мире насчитывается около 4 млрд IP. Таким образом, в настоящий момент под блокировкой находятся три четверти интернета, и ситуация ухудшается с каждым днем», — отмечает издание.

На днях группа ученых из университетов Чикаго и Мэриленда (США) опубликовала результаты исследования интернет-цензуры в Туркменистане. Оно было начато в конце 2021 года и длилось более года. Исследователи протестировали 15,5 млн доменов и выяснили, что более 122 тысяч из них заблокированы.

Один из участников исследования Нгуен Фонг рассказал, что в прошлом изучал интернет-цензуру в Китае, где заблокировано более 300 тысяч доменов. Поначалу он полагал, что в Туркменистане столь масштабные блокировки невозможны из-за отсутствия соответствующих технологий. Но в итоге понял, что ошибался.

«Они блокируют на разных уровнях, по разным протоколам: DNS, HTTP, HTTPS. Они блокируют домены с помощью так называемых регулярных выражений, которые представляют собой систему блокировки на основе правил. Например, в Туркменистане заблокировано каждое доменное имя со словом «порно». Даже если это не порнографический сайт, если в его названии есть слово «порно», он будет автоматически заблокирован», — рассказал Фонг.

В результате в стране заблокирована масса случайных сайтов.

«Одно из худших правил блокировки в Туркменистане заключается в том, что правительство блокирует каждый сайт, который заканчивается на w.org, то есть на WordPress. Его используют активисты и блогеры», — пояснил Вонг.

При этом за взятку в $1-2 тысячи Служба кибербезопасности может на месяц внести заблокированный сайт в «белый список» и открыть к нему общий доступ.

В 2021 году власти Туркменистана заключили контракт с румынской компанией NTT DATA Romania S.A. на поставку оборудования для Службы кибербезопасности на сумму свыше 29 млн евро. В сентябре 2022 года в распоряжении Turkmen.news оказалась Государственная программа по обеспечению кибербезопасности страны на 2022-2025 годы. Она предусматривает, в частности, создание автономной Национальной цифровой сети.