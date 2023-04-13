Гендиректор Узгидромета рассказал подробности о предстоящем похолодании

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CentralAsia (UZ) - Гендиректор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев рассказал подробности о предстоящем на следующей неделе похолодании, сообщает Podrobno.uz.

«15-17 апреля на территорию Узбекистана осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы. В результате 15 апреля по территории республики, 16 апреля – по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами пройдут дожди, возможны грозы, в отдельных районах возможно выпадение града», – отметил Хабибуллаев.

15-17 апреля местами по территории республики ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской и Ферганской областям возможны порывы до 25-28 м/с.

Температура воздуха к 17 апреля понизится ночью до 2-7 градусов тепла, днем до 10-15 градусов тепла. По Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области 16-17 апреля понижение температуры ночью составит до 0-5 градусов тепла, местами возможны заморозки до -1…-3 градуса мороза, днем – до 7-12 градусов тепла.

В предгорных и горных районах республики 15-17 апреля ожидаются осадки дождь, в высокогорьях с переходом в снег, возможно прохождение селе-паводковых явлений.