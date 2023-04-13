Пашинян заявил о готовности отвести войска Армении к границам 1991 года

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов отвести войска по всей линии армяно-азербайджанской границы (от 1991 года) в случае, если Азербайджан пойдет на такой же шаг. С заявлением Пашинян выступил, комментируя боестолкновение в районе села Тех (Лачинский коридор), где два дня назад погибли семеро военных, передает News Armenia.

«Вопреки нашим усилиям, к сожалению, не удалось осуществить процесс размещения пограничников на участке села Тех на границе Армении и Азербайджана без обострений... Действия Азербайджана носят провокационный характер и противоречат принятым в Праге и Сочи заявлениям. С точки зрения политической оценки считаю, что важным является распространенное ЕС сообщение, в котором подчеркивается граница 1991 года… Эта граница должна быть уважаема, говорится в заявлении ЕС»,— заявил Пашинян перед заседанием правительства.

По мнению Пашиняна, двусторонний отвод войск от границы 1991 года логически следует из соглашений, подписанных Баку и Ереваном на конференций в Сочи (при посредничестве России) и Праге (при посредничестве Турции и ЕС) в 2022 году.

Он напомнил, что такую двустороннюю меру в качестве гарантии безопасности предложил Евросоюз (ЕС).

«Армения готова пойти на подобные шаги на всем протяжении армяно-азербайданской границы. Мы выражаем свою готовность с 2021 года… Азербайджан систематически демонстрирует на международных площадках несоблюдение достигнутых договоренностей»,— заявил премьер Армении.

11 апреля в результате стрельбы возле села Тех (азербайджанская сторона называет его «Дыг»), согласно данным обеих сторон, погибли семеро военных. Власти Армении сообщили, что военнослужащие, проводившие «инженерные работы» вблизи границы с Азербайджаном, попали под обстрел. Азербайджанская сторона обвинила противника в интенсивном обстреле позиций в Лачинском направлении.

В декабре 2022 года Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Армянские войска покинули позиции на Лачинском направлении в 2020 году, тогда же Россия развернула там миротворческий контингент.