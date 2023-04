Монгольский фильм впервые номинирован в категории Un Certain Regard Каннского фестиваля

CentralAsia (MNG) - Монгольский режиссер П.Золжаргал была номинирована в категории Un Certain Regard Каннского кинофестиваля с фильмом «Баавгай болохсон» - «If Only I Could Hibernate».

«If Only I Could Hibernate» — ее первый полнометражный кинопроект, а в 2017 году она получила главный приз «Таланты Токио» и грант на разработку сценария «Next Masters Support».

Художественный фильм «If Only I Could Hibernate» рассказывает историю 15-летнего мальчика, живущего в трущобах Улан-Батора. В работе рассказывается о монгольском мальчике, который обладает большими способностями к физике и стремится получить хорошее образование, чтобы добиться лучшего будущего, показывает множество проблем, с которыми приходится сталкиваться сегодня, таких как загрязнение воздуха, алкоголизм, насилие в семье, жестокое обращение с детьми и т. д.

Ребенка, который сыграет главную роль в фильме, выбрали из более чем 200 детей, а съемки проходили зимой 2022 года. Фильм будет длиться 98 минут.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения