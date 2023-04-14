Перевозка мелких посылок между Замын-Уудом Монголии и Северным вокзалом Цзинин КНР

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе на станции Замын-Ууд состоялось совещание заместителей начальников транспорта и движения UB Railways и Hohhot Railway. В ходе встречи стороны лично ознакомились с проблемами организации перевозок, обмена поездами и другими проблемами на приграничных станциях и обменялись идеями по их совместному решению.

Согласно проведенному в прошлом году пограничному совещанию соседних железных дорог, на станции Замын-Ууд — Эрээнхото была достигнута договоренность об обмене 15 ширококолейными и 8 узкоколейными поездами в день. При необходимости начальники пограничных станций по взаимному согласию доведут до 16 поездов в сутки.

Также Hohhot Railway заявила, что свяжется с соответствующей проектной организацией по электрификации колеи Замын-Ууд.

После встречи заместитель начальника управления транспорта и движения UB Railways Д.Амарбаясгалан ознакомился с работой Центра планирования будущего и координации движения станции Эрээнхото и работой некоторых погрузочно-разгрузочных участков. В 2022 году китайская сторона сообщила, что на дороге Эрээнхото — Цзинин построено и сдано в эксплуатацию 12 новых переходов, а пропускная способность этого участка достигли запланированного уровня.

В связи с этим Hohhot Railway предложила организовать перевозку мелких посылок от Северного вокзала Цзинин до Замын-Ууда. В конце встречи стороны договорились провести встречу главных директоров UB Railways и Hohhot Railway в течение следующего месяца, а конкретная дата будет согласована через Министерство иностранных дел.

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