Улан-Батор получил 60 миллионов долларов дохода от туристов

Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - С начала этого года Монголия приняла 102 528 туристов, что на 36 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Зимний фестиваль — одно из многих мероприятий, организованных для популяризации зимнего туризма, традиций, наследия и уникальной культуры Монголии. В мероприятии приняли участие около 10 000 человек, в том числе 26 туристов из Республики Бурятия, Республики Тува, Калмыкии и Внутренней Монголии. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 21 области, 450 из столицы и 500 зрителей. Кроме того, Фестиваль орлов, организованный недалеко от Улан-Батора, привлек 19 охотников за орлами и около 8000 человек, из которых более 600 были иностранными туристами. Около 60 процентов этих туристов, которые приехали в основном из России, Кореи и Китая, посетили Улан-Батор и внесли 60 миллионов долларов США в бюджет столицы.

Начальник столичного департамента туризма Д.Батсух сказал: «Отметить Новый год в Монголии приехало около 4500 туристов, что увеличило количество туристов, прибывающих в зимний сезон. Организуется туристический форум, идут переговоры и соглашения о сотрудничестве. Кроме того, мы планируем участвовать в крупных туристических выставках в Китае, Южной Корее, Японии и Англии».

В 2019 году Монголия приняла наибольшее количество туристов, которое составило 577 000 человек.

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