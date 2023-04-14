Зеленый парк будет построен для увеличения стока реки Туул в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Департамент окружающей среды Улан-Батора сообщил, что будет построен зеленый парк, чтобы увеличить сток реки Туул и ее притоков и остановить эрозию почвы и миграцию песка.

На первом этапе на площади в один гектар будет посажено 1200 деревьев. Эти деревья уменьшают загрязнение почвы и хорошо удерживают водный и влажностный баланс, поэтому считается подходящим для посадки вблизи речных долин и бассейнов для увеличения стока.

Строительство зеленого парка будет осуществляться профессионалами в период с 10 мая по 10 июня. Общая бюджетная стоимость составляет 50 миллионов тугриков (по текущему курсу $14 291), а финансирование будет поступать из бюджета Улан-Баторского фонда. Этот парк станет стандартной моделью зеленого парка, который будет построен в Улан-Баторе, и он начнется с картирования территории и использования технологий.

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