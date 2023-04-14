Рабочие АО «Хөтөл Цемент и Известь» бастуют против директора в Монголии

CentralAsia (MNG) - 10 апреля Исполнительный директор АО «Хөтөл Цемент и Известь» Л.Наранбаатар провел пресс-конференцию и предоставил последнюю информацию о компании.

Завод «Хөтөл Цемент и Известь» является стратегически важным заводом, поставляющим технологическую известь для производства медного концентрата ГП «Erdenet Industry». В прошлом году компания находилась под управлением Л. Наранбаатара, и он представил результаты деятельности компании с тех пор, как принял управление.

Он заявил, что в 2022 году было произведено 403 393 тонны цемента, что намного больше, чем за тот же период предыдущего года, а производство извести также увеличилось по сравнению с производством в предыдущем году.

В 2022 году «Хөтөл Цемент и Известь» потратила 85,5 млрд тугриков на расходы, а прибыль составила 100 млрд тугриков. После перехода в государственную собственность в 2022 году чистая прибыль составила 11,6 млрд тугриков, это первый раз, когда компания получила прибыль за последнее десятилетие.

Общий фонд заработной платы сотрудников увеличился вдвое с 10,8 млрд тугриков до 20,6 млрд тугриков в 2022 году, и, таким образом, средняя заработная плата увеличилась с 1,2 млн тугриков до 2,1 млн тугриков. Когда она находилась в частной собственности, в 2021 году в компанию было инвестировано всего 600 миллионов тугриков, а в 2022 году за счет собственных инвестиций на модернизацию оборудования было вложено 7,9 миллиарда тугриков. Это первая инвестиция за последние пять лет. Например, средняя стоимость известняка, который является первой стадией производства, была снижена за счет модернизации методов добычи и инвестиций в большегрузные автомобили, бульдозеры и погрузчики.

Однако были заявления о незаконном расходовании компанией бюджета, что вызвало недовольство рабочих.

После выступления директора перед общественностью, 11 апреля, работники АО «Хөтөл Цемент и Известь» начали акцию протеста у здания Департамента политики и регулирования государственного имущества. Они предъявили требования начальнику Департамента политики и регулирования государственного имущества Б.Цэнгэлю: «Дайте льготы по затратам. Назначьте директора завода изнутри. Привлечь Л.Наранбаатара к ответственности по результатам проверки. Немедленно созвать совет директоров».

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