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ВБ и ФАО представили вакцины для предотвращения вспышек ящура в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Для предотвращения вспышек ящура в Монголии в рамках Проекта коммерциализации животноводства (ПКЖ) 12 апреля Генеральному управлению ветеринарных служб было передано 6,5 млн доз вакцин.

Проект, финансируемый Всемирным банком и реализуемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, поддерживает борьбу с пищевыми инфекциями путем принятия основанной на оценке риска стратегии вакцинации «только крупный рогатый скот и яков» в сотрудничество с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности (МПСХЛП) и Генеральным управлением ветеринарных служб.

Первоначальная вакцинация была проведена в апреле 2022 года, а через три месяца ПКЖ поддержала оценку иммунитета посредством общенационального серологического исследования. Результаты показали, что крупный рогатый скот и яки в более чем 96 процентах всех сумов были защищены от ящура. Однако вакцины против ящура защищают только в течение шести месяцев. Таким образом, в ноябре 2022 года был проведен второй раунд вакцинации, и теперь он должен быть повторен.

Вакцинация предназначена для поддержки реализации национальной стратегии борьбы с ящуром на 2022–2028 годы.

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