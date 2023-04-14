Dairy Asia поддержит ориентированную на экспорт молочную промышленность с добавленной стоимостью в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Межправительственная организация Dairy Asia подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) для обеспечения долгосрочного устойчивого развития продовольственного и сельскохозяйственного сектора Монголии, для реализации стратегических целей страны. молочной промышленности (ориентированной на экспорт и с добавленной стоимостью) и для укрепления партнерства Dairy Asia, базирующегося в Улан-Баторе, Монголия. 12 апреля Меморандум подписали статс-секретарь министерства г-н Жамбалцэрэн Төмөр-Уяа и генеральный директор и координатор Dairy Asia г-н Батбаатар Баярмагнай.

Стороны будут сотрудничать в следующих мероприятиях:

1. Повысить конкурентоспособность молочной промышленности Монголии за счет расширения участия и участия заинтересованных сторон молочного сектора страны в серии мероприятий Dairy Asia с обменом знаниями и информацией.

2. Способствовать эффективному развитию и сотрудничеству между государственным, частным сектором, промышленными ассоциациями и международными партнерскими организациями в молочном секторе страны.

3. Увеличить использование молочных ресурсов Монголии, поддержать молочных фермеров и скотоводов в отдаленных районах для импортозамещения, экспортно-ориентированного и молочного сектора с добавленной стоимостью, а также продвигать молочную промышленность Монголии на международном уровне.

4. Совместно создать единую электронную платформу (базу данных) исследований и исследований в молочной промышленности страны, разработать политику, основанную на исследованиях, и совместно изучить возможности внедрения технологических исследований в практику.

5. Совместно осуществлять мероприятия по присоединению целевых стран (при хорошем сотрудничестве Монголии) в Северо-Восточной Азии, Центральной Азии, Западной Азии и Ближнего Востока к Молочной Азии.

6. Поддержать создание «Всемирной ассоциации яков» и «Международной ассоциации двугорбых верблюдов» в Монголии, а также создание «Всемирного дня яков» в рамках инициативы Dairy Asia.

7. В рамках стратегии увеличения потребления молока и поддержки производства молока совместно эффективно отпраздновать «Всемирный день молока» (1 июня) и «Всемирный день школьного молока» (последняя среда сентября), чтобы повысить вовлеченность и участие производителей и потребителей молока в праздничных мероприятиях.

8. Поддержать инициативу Секретариата Dairy Asia ежегодно отмечать последние семь дней мая как «Азиатскую молочную неделю» в преддверии «Всемирного дня молока» и повышать осведомленность общественности об устойчивом производстве и потреблении молока.

9. Совместно реализовывать проекты и программы в направлении сотрудничества в молочной отрасли в рамках инициативы Азиатского банка развития «Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество» /ЦАРЭС/ и других стран-доноров и международных организаций.

10. Совместно изучить возможности «Школьной молочной программы» для Монголии и разработать предложения.

Dairy Asia, основанная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций в 2014 году, представляет собой многостороннее партнерство, приверженное созданию социально и экологически ответственного азиатского молочного сектора, который повышает уровень жизни в сельских районах, улучшает питание и способствует экономическому процветанию в регионе. Офис секретариата Dairy Asia был открыт в Улан-Баторе в 2020 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения