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Северная Корея впервые запустила межконтинентальную ракету «Хвасон-18»

CentralAsia (CA) -  Северная Корея впервые запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18», сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что «Хвасон-18» повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара» и позволит «кардинальным образом перестроить состав стратегических сил сдерживания», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Он «выразил удовлетворение результатами запуска».

Две ступени ракеты упали в море на расстоянии 10 и 335 км от побережья Северной Кореи, сообщает ЦТАК. По оценке властей страны, запуск «не оказал негативного влияния на безопасность соседних стран».

О запуске Северной Кореей баллистической ракеты средней или большой дальности в сторону Японского моря 13 апреля сообщало Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Разведывательные органы страны и США начали анализ характеристик ракеты.

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