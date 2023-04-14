Монголия запускает новую онлайн-платформу для стартапов

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии запустило новую онлайн-платформу, позволяющую легко открывать и развивать бизнес, сокращая время ожидания и бюрократию.

«E-Business» — e-business.mn — был разработан молодыми инженерами из Академии E-Mongolia и запущен премьер-министром Монголии. Это знаменует собой следующий шаг в цифровой трансформации монгольской экономики.

В среднем ежемесячно в Монголии создается 1540 новых юридических лиц, однако тем, кто создает новые предприятия, часто приходится несколько раз посещать органы государственной регистрации и финансовые учреждения, прежде чем они смогут приступить к работе. Как только они начинают торговать, предприятия в Монголии ранее сталкивались с ненужной бюрократией.

E-Business упростит обмен между предприятиями и государственными органами, а также позволит зарегистрировать бизнес в Монголии из любой точки мира. Услуги, к которым можно получить доступ через платформу, включают получение названия юридического лица, регистрацию списка бизнес-имущества и получение электронного сертификата.

Сделав разрешительную систему более прозрачной, платформа также поддержит усилия правительства по борьбе с коррупцией. Запуск E-Business произошел после того, как сегодня (11 апреля) антикоррупционное агентство представило в парламент страны официальную стратегию по борьбе с коррупцией в Монголии. Этот документ призван сформировать первую национальную стратегию Монголии по борьбе с коррупцией и обеспечить такие преимущества, как раскрытие дел коррумпированных должностных лиц, экстрадиция преступников, бежавших за границу, и лишение иммунитета политически значимых лиц (например, членов парламента). Помещение консультаций с общественностью в центр процесса разработки политики также является основной целью стратегии.

После создания платформы E-Business создание нового бизнеса в Монголии может быть осуществлено с меньшими затратами и всего за два дня, что ставит Монголию в ту же компанию, что и многие страны с развитой экономикой по этому показателю.

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