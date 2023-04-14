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Арнольд Шварценеггер заделывает яму на дороге, не дождавшись действий властей. Видео
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер

CentralAsia (CA) -  Американский актер, продюсер, политик и 38-й губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер лично отремонтировал яму на дороге в своем районе в Лос-Анджелесе после трехнедельного ожидания.

Как пишет Carscoops, дороги западного штата покрылись традиционными весенними выбоинами, возникшими из-за непогоды в конце зимы. Одна из них привлекла внимание бывшего губернатора Калифорнии — 75-летнего Шварценеггера. Устав ждать прибытия муниципальных бригад, актер решил действовать самостоятельно и заделал яму, поделившись видео в соцсетях.

На кадрах видно, как 75-летняя звезда «Терминатора» и его товарищи сначала высыпают из пакета горячий асфальт в яму, а потом разравнивают этот участок.

«Весь район возмущен этой гигантской выбоиной, из-за которой ломались велосипеды и машины уже в течение нескольких недель. Я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то делать», - сказал Шварценеггер

Представитель Шварценеггера рассказал Associated Press, что он и другие жители района Брентвуд не раз обращались к властям с просьбой избавиться от выбоин.

В минутном видео показан момент, когда возле мужчин на дороге останавливается белый седан и женщина за рулем благодарит бывшего губернатора Калифорнии, на что Шварценнеггер отвечает, что три недели ждал, когда эту выбоину починят, и считает это безумно долгим сроком.

«Приходится делать это самому. Это безумие. Я три недели ждал, когда эту дыру заделают», — отметил бывший глава штата.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на прошлой неделе объявила, что у властей есть план по устранению ущерба, нанесенного зимними штормами. Ожидается, что работа будет закончена к концу апреля. С 30 декабря минувшего года власти получили почти 20 тысяч запросов на ремонт дорог, а к 6 апреля были заделаны более 17 тысяч выбоин. Владельцы машин, пострадавших из-за дыр и неровностей, могут обратиться за компенсацией ущерба.

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