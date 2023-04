Арнольд Шварценеггер заделывает яму на дороге, не дождавшись действий властей. Видео

CentralAsia (CA) - Американский актер, продюсер, политик и 38-й губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер лично отремонтировал яму на дороге в своем районе в Лос-Анджелесе после трехнедельного ожидания.

Как пишет Carscoops, дороги западного штата покрылись традиционными весенними выбоинами, возникшими из-за непогоды в конце зимы. Одна из них привлекла внимание бывшего губернатора Калифорнии — 75-летнего Шварценеггера. Устав ждать прибытия муниципальных бригад, актер решил действовать самостоятельно и заделал яму, поделившись видео в соцсетях.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT