Утечка документов Пентагона: по подозрению в сливе арестован сотрудник военной базы США Джек Тейшейра (видео)

Джек Тейшейр

CentralAsia (CA) - Федеральное бюро расследований (ФБР) 13 апреля арестовало подозреваемого в причастности к утечке документов Пентагона 21-летнего военнослужащего разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Тейшейру. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на спецслужбу. Позднее информацию подтвердил глава Минюста США Меррик Гарланд, передает Reuters.

«Сегодня во второй половине дня агенты ФБР арестовали Тейшейру без каких-либо препятствий», - заявил Гарленд. По его словам, Тейшейра подозревается в «несанкционированном выносе, владении и распространении» засекреченной информации в области обороны.

Арест произвели в доме Джека Тейшейера в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс), где проходит обыск, добавила NYT. Сотрудники ФБР прибыли с винтовками.

Тем временем пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что утечка была преднамеренным преступлением. Информацию о подозреваемом он комментировать отказался.

Ранее американские СМИ опубликовали расследования, в которых описываются новые подробности утечки большого количества документов Пентагона о военных действиях в Украине и других международных делах. В среду вечером Washington Post сообщила, что секретными файлами делился со своими друзьями по игровому онлайн-чату молодой сотрудник военной базы. А в четверг New York Times заявила, что ее журналистам удалось найти имя и должность этого человека.

В публикации Washington Post говорится, что этот человек предоставлял секретную информацию небольшой группе единомышленников, которые разделяют его «любовь к оружию, военному снаряжению и Богу» на популярной у геймеров платформе Discord.

Как пишет NYT, Тейшейра курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, члены которой - в основном молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Два американских чиновника подтвердили газете, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один чиновник сказал, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в эту небольшую чат-группу сотни страниц документов американской разведки.

NYT поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который сливал информацию, не менее трех лет. Он заявил, что встречался с ним лично и называл его O.G.

Друзья описали этого человека как более старшего, чем большинство подростков-членов группы, и как бесспорного лидера. Один из них утверждал, что O.G. по своей работе имел доступ к документам разведки. Хотя участники группы не назвали ее лидера по имени, цифровой след, как утверждает New York Times, ведет к Тейшейре.

В среду Discord заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании утечки.