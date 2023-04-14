Более сотни новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции и два случая коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 410 711 случаев КВИ+ и 90 976 случаев КВИ-.

На 14 апреля лечение получают 1 759 человек (1 575 КВИ+ и 184 КВИ-), из них в стационарах находятся 184 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 575. Двое заболевших в тяжелом состоянии.

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Коронавирус в Казахстане

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