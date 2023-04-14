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Пожар возле аэропорта Астаны тушили 6 часов
Предыстория: Возле аэропорта Астаны вспыхнул пожар. Видео

CentralAsia (KZ) -  В Астане потушили крупный пожар в районе международного аэропорта, сообщает МЧС Казахстана.

Сообщение о возгорании поступило в 12:28. Возле аэропорта загорелся сухостой и камыш. На месте был создан оперативный штаб, три боевых участка тушения водой и с применением подручных средств.

Тушение пожара осложнялось быстрым распространением огня из-за порывистого ветра. Кроме того, место было труднодоступно для проезда техники.

«Усилиями пожарных столичного гарнизона загорание сухостоя в районе аэропорта ликвидировано в 18:48 на площади 3 га», – сообщили в МЧС.

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