Пожар возле аэропорта Астаны тушили 6 часов

- Казахстан, происшествия
- 10:44, 14 апреля 2023
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|Предыстория: Возле аэропорта Астаны вспыхнул пожар. Видео
CentralAsia (KZ) - В Астане потушили крупный пожар в районе международного аэропорта, сообщает МЧС Казахстана.
Сообщение о возгорании поступило в 12:28. Возле аэропорта загорелся сухостой и камыш. На месте был создан оперативный штаб, три боевых участка тушения водой и с применением подручных средств.
Тушение пожара осложнялось быстрым распространением огня из-за порывистого ветра. Кроме того, место было труднодоступно для проезда техники.
«Усилиями пожарных столичного гарнизона загорание сухостоя в районе аэропорта ликвидировано в 18:48 на площади 3 га», – сообщили в МЧС.
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