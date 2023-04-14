CNN узнал подробности о подозреваемом в утечке данных Пентагона

Джек Тейшейр

CentralAsia (CA) - Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона 21-летний Джек Тейшейра поступил на службу в сентябре 2019 года и числился в подразделении кибертранспортных систем, пишет CNN со ссылкой на послужной список арестованного, опубликованный ВВС США.

Упомянутое подразделение занимается, в частности, обеспечением нормальной работы «обширной и глобальной коммуникационной сети» военно-воздушных сил.

Тейшера — военнослужащий ВВС США 1-го класса, это третье звание в табеле о рангах для данного вида Вооруженных сил. Кроме того, у него есть медаль за достижения ВВС США, однако эта награда является стандартной для военных с данным сроком службы.

Несколько бывших одноклассников рассказали CNN, что Джек Тейшейра иногда ходил в школу в камуфляже, носил с собой «книгу об оружии размером со словарь» и вел себя так, что некоторые ученики чувствовали себя неловко.

«Многие относились к нему с опаской», — сказала Брук Клетеро, которая училась в средней и старшей школе вместе с Тейшейрой. «Он был скорее одиночкой, и его увлечение войной и оружием отталкивало многих людей».

Джон Пауэлл, который также учился в средней и старшей школе вместе с Тейшейрой, сказал, что помнит его как приятного и тихого ребенка, над которым иногда издевались. «У него было не так много друзей, — сказал Пауэлл.

Как пишет CNN, Тейшейра вырос в пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. По словам директора регионального школьного округа, он учился в средней школе Дайтон-Рехобот в Массачусетсе, которую окончил в 2020 году.

Ожидается, что Тейшейра, член Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, впервые предстанет перед окружным судом США в Бостоне в пятницу.

ФБР задержало 21-летнего Джека Тейшейру ранее 13 апреля. Это произошло после публикации материала в The New York Times, в котором газета назвала Тейшейру администратором игрового чата, через который слили секретные документы США.

Чат назывался Thug Shaker Central, в нем со времен карантина из-за пандемии коронавируса общались 20–30 человек, в основном дети и подростки. Как пишет издание, они разделяли общее увлечение оружием, расистскими мемами и видеоиграми.