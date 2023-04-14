Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре

CentralAsia (CA) - Певицу и актрису Леди Гагу назначили сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству. Об этом говорится в указе президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

В документе говорится, что Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) получила 13 премий «Грэмми» и входит в число наиболее коммерчески успешных певиц в истории. Она также активно участвует в благотворительной деятельности и общественных кампаниях.

Еще одним сопредседателем комитета назначен продюсер Брюс Коэн. Помимо них двоих в комитет включили еще 22 человека, в том числе музыканта Джона Батисту, актеров Джорджа Клуни и Троя Коцура, актрис Дженнифер Гарнер, Керри Вашингтон и Кэти Макграт, сценаристку Шонду Раймс.

Этот комитет был создан в 1982 году. Он дает президенту США и главам соответствующих американских ведомств рекомендации в сфере культуры.