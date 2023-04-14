Из поселков на Камчатке после извержения вулкана вывезли полторы тысячи кубометров пепла

CentralAsia (CA) - Из пострадавших после извержения вулкана Шивелуч населенных пунктов на Камчатке вывезли около полутора тысяч кубометров вулканического пепла, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Вывезли почти полторы тысячи кубометров вулканического пепла. С улиц поселка Ключи силами подрядных организаций было вывезено 960 кубометров снега с пеплом, еще 400 кубических метров было вывезено из Козыревска», — сказали в ведомстве.

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В четверг расчистку вела коммунальная техника. Пожарные службы помыли здание больницы в Ключах. Поздним вечером в район прибыла колонна машин МЧС, которые в пятницу займутся расчисткой социальных объектов.

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля — первые выбросы поднялись на высоту до 20 тыс. метров. Несколько поселков на востоке полуострова засыпало пеплом. Жителям рекомендовали не выходить без необходимости из дома. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет, там толщина пеплового слоя достигала восьми сантиметров.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.