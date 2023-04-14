В Узбекистане в выходные ожидаются сильный ветер, дожди и похолодание

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CentralAsia (UZ) - В пятницу по большей части Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая погода, лишь на северо-западные районы уже осуществляется вторжение прохладных и влажных воздушных масс с районов Каспийского моря через Туркменистан, сообщил Узгидромет.

По Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Бухарской, Навоийской областям местами пройдёт небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха к полудню повысится до +33…+35 градусов, в некоторых районах — до +37, по северным районам — до +20…+25.

В субботу вторжение сместится на восток, местами пройдут дожди с грозами, в отдельных районах возможно выпадение града. По Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областям грозовые дожди сохранятся лишь в ночные и утренние часы. По Каракалпакстану, Хорезмской и Сурхандарьинской областям установится погода без осадков. Дневная температура воздуха понизится до +20…+25 градусов.

В воскресенье по Узбекистану ожидается погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью будет в пределах +10…+15 градусов, днём — +20…+25; по северу понизится ночью до 0…+5 градусов, днём — до +7…+12.

Местами по стране ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−28 м/с.

По предгорным и горным районам временами дождь, в выходные — с переходом в снег. 14 и 15 апреля возможно прохождение селе-паводковых явлений.

В Ташкенте в пятницу без осадков, ветер 5−10 м/с, возможно усиление до 12−15 м/с. Температура воздуха повысится до +32…+34 градусов.

В субботу временами ожидается дождь, гроза, возможно выпадение града. Ветер сменит направление с восточного на западный 5−10 м/с, возможно усиление до 12−17 м/с. В воскресенье к вечеру прогнозируется небольшой дождь, ветер ожидается северо-восточного направления 5−10 м/с. На выходных ночная температура будет в пределах +11…+13 градусов, днём — +21…+23