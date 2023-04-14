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В Казахстане в выходные ожидаются осадки, сильный ветер и заморозки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 15 – 17 апреля ожидается неустойчивая погода с осадками, сильным ветром и заморозками, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, территория Казахстана окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова. В связи с этим ожидаются неустойчивая погода, пройдут осадки, временами сильные осадки: на западе в виде дождя, в северных регионах – дождь, переходящий в снег, метель, гололед и туман. В южных регионах жара спадет, пройдут сильные дожди с грозами и градом.

По всей территории республики также ожидается сильный ветер, на юге страны – с порывами 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской, с 16 апреля в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, с 17 апреля в Туркестанской областях ночью ожидаются заморозки.

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