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Глава Минобороны Китая Ли Шанфу 16–19 апреля посетит Россию
Ли Шанфу (в центре)
Ли Шанфу (в центре)

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Визит китайского министра назначен на 16–19 апреля.

Пресс-секретарь Минобороны Китая Тан Кефей, слова которого приводит NBD, сообщил, что в ходе визита в Россию Ли Шанфу проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит военные учебные учреждения.

В начале марта Сергей Шойгу поздравлял Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая. В телеграмме он отметил, что российско-китайское военное сотрудничество «вышло на качественно новый уровень». 30 марта китайское оборонное ведомство заявило о готовности сотрудничать с Россией для защиты международной безопасности

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