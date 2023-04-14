Глава Минобороны Китая Ли Шанфу 16–19 апреля посетит Россию

Ли Шанфу (в центре)

CentralAsia (CA) - Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Визит китайского министра назначен на 16–19 апреля.

Пресс-секретарь Минобороны Китая Тан Кефей, слова которого приводит NBD, сообщил, что в ходе визита в Россию Ли Шанфу проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит военные учебные учреждения.

В начале марта Сергей Шойгу поздравлял Ли Шанфу с назначением на должность министра обороны Китая. В телеграмме он отметил, что российско-китайское военное сотрудничество «вышло на качественно новый уровень». 30 марта китайское оборонное ведомство заявило о готовности сотрудничать с Россией для защиты международной безопасности