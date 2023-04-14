Глава Минобороны России заявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боеготовности

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте, который поднят по тревоге в полном составе. Его приведут в высшую степень боеготовности. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов поручил в ходе проверки взять на отдельный контроль готовность стратегических подлодок к применению оружия, передает «КоммерсантЪ».

Целью проверки названо «наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника». По словам Сергея Шойгу, в рамках проверки будут «отработаны действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин». Руководить проверкой будет главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов.

«Во внезапной проверке Тихоокеанского флота, который утром 14 апреля поднят по тревоге в полном составе, задействованы ВКС России, воинские части и подразделения обеспечения. К внезапной проверке на Дальнем Востоке привлекут самолеты командования дальней авиации и авиацию Восточного военного округа»,— сообщает телеканал «Звезда».

По словам Валерия Герасимова, для внезапной проверки Тихоокеанского флота «будет создана учебная обстановка, как при прямой угрозе агрессии». Он уточнил, что вся проверка будет проходить в три этапа. На первом этапе флот будет приведен в полную боевую готовность, будут проверены дежурные силы ПВО и подразделения авиации. После этого, как пояснил Валерий Герасимов, будет обеспечено развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки. На третьем этапе проверки будут отработаны учебно-боевые задачи.

В последний раз внезапная проверка на Тихоокеанском флоте проводилась в ноябре 2022 года. Тогда была проведена внезапная проверка экипажей кораблей Приморской флотилии «по организации борьбы за живучесть». Однако нынешняя проверка анонсирована как более масштабная.