В Таджикистане в выходные пойдут дожди с градом и грозами

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане с 15 по 17 апреля ожидается неустойчивая погода с грозами и осадками, включая град, сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на синоптиков.

Особенно дождливо будет на востоке страны, в Горно-Бадахшанской автономной области, где дожди будут идти до 18 апреля.

В Согдийской области осадки ожидаются 15 апреля днем и продолжатся ночью 16 апреля, возможна гроза. В другие дни, начиная с 17 по 19 апреля, погода будет радовать жителей, осадков не предвидеться.

В Душанбе в субботу дождей не будет, но 17 и 18 апреля ожидаются.

Уже 19 апреля осадки прекратятся, а температура достигнет 35 градусов.

В общем, в РРП будет прохладно ночью в горных районах и тепло днем в долинах, осадки будут лишь в горных районах, где могут быть сильные дожди, грозы и град.

Температура в долинах ночью составит 7-12 тепла, днем 17-22 тепла, в горных районах ночью 2-7 тепла, днем 8-13 тепла.

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